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Pınar Deniz: Herkesin kendi hikayesi devam ediyor

Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı'yla biten ilişkisi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Bu çok özel bir konu. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" dedi

23.03.2022 - 11:02 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aslı Enver, İpek Bilgin, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar’ın yer aldığı "Sırça" adlı tiyatro oyununun galası önceki akşam gerçekleşti. ABD’li yazar Tennessee Williams’ın kitabından sahneye uyarlanan oyunun galasına ünlü isimler akın etti.

    "MAKYAJSIZ VE YORGUNUM"

    Rol aldığı dizinin setinden çıkıp, oyunu izlemeye gelen Pınar Deniz, makyajsız haliyle kameralara görüntü vermekten çekindi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, konuyla ilgili, "Yüzüm makyajsız ve yorgunum." ifadelerini kullandı.

  • "HERKESİN KENDİ HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

    Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandıran ünlü oyuncu, ayrılık sebebinin sorulması üzerine açıklamalarda bulundu.

    Pınar Deniz, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor." şeklinde konuştu.

  • 7 AYLIK BİRLİKTELİK SONA ERDİ

    "Aşk 101", "Vatanım Sensin", ve "İnsanlar İkiye Ayrılır" gibi projelerde rol alan Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda 7 aylık ilişkilerini sonlandırma kararı almıştı.

  • PINAR'IN YENİ AŞKI

    Ünlü oyuncu, Kirazcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Deniz, Emirgan'daki bir mekanda avukat Nail Gönenli ile görülmüştü. Eğlence turuna çıkan çift, "Yeni bir aşk doğdu!" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Taraflar, henüz haklarında çıkan söylentilerle alakalı açıklama yapmamıştı.

    Ayrıca Gönenli, daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile de birliktelik yaşamıştı.

  • "KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"

    Öte yandan ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Aşk hayatıyla alakalı konuşan oyuncu, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.

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