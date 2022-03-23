PINAR'IN YENİ AŞKI

Ünlü oyuncu, Kirazcı ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir aşka yelken açmıştı. Deniz, Emirgan'daki bir mekanda avukat Nail Gönenli ile görülmüştü. Eğlence turuna çıkan çift, "Yeni bir aşk doğdu!" yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Taraflar, henüz haklarında çıkan söylentilerle alakalı açıklama yapmamıştı.

Ayrıca Gönenli, daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile de birliktelik yaşamıştı.