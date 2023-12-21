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        Haberler Magazin Pınar Deniz göndermesine hayranlarından tepki

        Çok Güzel Hareketler'in Pınar Deniz göndermesine sosyal medyadan tepki yağdı!

        Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler' programının son bölümünde 'Altın Kelebek' ödülleriyle ilgili 'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeç oynandı. Skeçte Pınar Deniz'e yönelik olduğu iddia edilen göndermeler sosyal medyada eleştirilerle karşılandı. Skeçte Pınar Deniz'e benzetilen oyuncu açıklamada bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:52
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          Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödülleri'nde yaşanan anlar gündemde yerini almıştı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler' programında ise 'Altın Baza Ödül Töreni' isimli skeçte törenin benzer anlarına yer verildi.

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          SKEÇTE CANLANDIRILAN KARAKTERİN PINAR DENİZ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

          Skeçte, "Ödülü hak etmeyen oyuncu kategorimiz için Pelin Solmuş geliyor efendim!" ifadesi yer aldı. Ardından Pınar Deniz'e benzetilen karakter "Zaten yeterince güzelseniz çalışmanıza çok da gerek yok" sözlerini kullanarak tepki çekti.

          Pınar Deniz'in yeteneği ve güzelliğine gönderme yapıldığı iddia edilen skece sosyal medyadan birçok eleştiri geldi.

        • 3

          "BENİ ONA BENZETMENİZ GURUR VERİCİ"

          Gelen tepkilerin ardından skeçte Pınar Deniz karakterini canlandırdığı iddia edilen Ebru Yücel açıklamada bulundu. Yücel "Skeçteki karakter Pınar Deniz değildi. Ama beni ona benzetmeniz gurur verici" dedi.

        • 4

          "YAZDIĞIMIZ HER SATIRI ÖLÇÜP TARTIYORUZ"

          Skeç yazarlarından Atakan Çelik ise "Yazdığımız her satırı ölçüp tartıyoruz. Kimseyi gücendirmek istemeyiz. Bu sebeple yakıştırmaları anlayışla karşılamakla beraber asla ve asla böyle bir durumun olmadığını bilmenizi isterim. Sektördeki tüm dostlarımızın emeğine saygımız sonsuz" ifadelerini kullanarak iddia edilen kişinin Pınar Deniz olmadığını belirtti.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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