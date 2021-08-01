Pınar Aydın kimdir? Sorusu merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Aydın, şimdi evli ve iki çocuk annesi biri olarak Giresun'da hayatını sürdürüyor.

PINAR AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Pınar Aydın (d. 16 Temmuz 1981, Bursa) Türk oyuncu, şarkıcı, söz yazarıdır.

Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır.

2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur.

2011 yılında "Dur dedim" adlı bir albüm yayımlamıştır