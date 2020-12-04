Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile mutlu bir yaşam sürdüren oyuncu Pınar Altuğ, kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı.
'Jülide Ateş ile 40' programının konuğu olan Altuğ, Umut Elçioğlu ile yaptığı ilk evliliği hakkında konuşarak, "Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusuna sert yanıt verdi:
Sana ne ya da kime ne? Neden böyle bir açıklama yapma ihtiyacım var? Ben ilk kocamla evlenirken "Niye seviyorsun?" diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Üstelik de boşanan benim! Hayatımın hiçbir döneminde beraberliklerimle ilgili çok açıklamalar yapan kadın olmadım. Evlendiğim zaman "Niye evlendin?" diye kimse sormadı, boşanırken sorma hakkı oldu. Biliyorsun bu bizim çok sevdiğimiz bir şeydir. Evlenirken "Niye evleniyorsun?" diye sormaz ama, "Çocuğu ne zaman yapacaksın, o mu oldu?" diye sorar, "Bu mu?" diye sorar. Kaldı ki ben birinin yuvasını mı bozmuşum. Ben kendi evliliğimden vazgeçtim! Dolayısıyla bu beni ve onu ilgilendirir. Acayip olanı ise ne o, ne ben hiç açıklama yapmadık. Herkes konuştu. Konuşmaya istedikleri gibi deva edebilirler, biz ne yaşadığımızı biliyoruz. Hele üzerinden 17 sene geçmiş ve 14 senedir başka bir adamla beraberim, evliliğim var, çocuğum var, tekrar geriye dönüp bunları konuşmak gereksiz ve saçma.
"KOVULMUŞUM GİBİ GÖSTERİLDİ"
46 yaşındaki oyuncu, boşanma süreci ile ilgili konuşarak "Dipten nasıl çıktın?" sorusuna şu yanıtı verdi:
Dibe vurmadım ki. Basın işler yolunda gitmediğinde onu daha büyütmeyi ve daha kötü göstermeyi sever, bu bir gerçek. "Ay ne kadar mutlular" diye atılan bir başlık yerine "Boşanıyorlar mı?" daha caziptir; negatif insanlara daha cazip gelir.
Çocuklar Duymasın’da oynarken evet bir boşanma kararı aldım, ailemden önce Birol Güven'e açıkladım. (Çocuklar Duymasın dizisinin yapımcısı) Güven'i aradım, "Biz boşanma kararı aldık, bunun diziyi etkileyeceğini ya da başka bir yön vereceğini düşünüyorsan ben ayrılabilirim" diye. O da "Ben böyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum, burada anneyi oynayabilirsin" ya da şöyle diyeyim, ben dizide hayat kadınını oynasaydım benim namuslu bir evliliğim olamayacak mıydı? Ya da ben katili oynasaydım, akıl hastası bir kadını oynasaydım, normal bir anne olamayacak mıydım? Olabilir mi böyle saçma bir şey? Böyle bir yük, böyle bir koşullandırma kimsenin üzerine konulamaz ama ben, yine de teklif ettim.
Ama öyle bir şey oldu ki, Çocuklar Duymasın benim için çok kıymetli, başka bir şeyler onun üzerine konuşulmamalı. Biz el sıkıştık ve ben gittim. Benim gidişim ben gönderilmişim, kovulmuşum olarak lanse edildi. Çünkü bu daha eğlencelik bir haber. Ben kendim gidince olmuyor! Ben kendim Birol’a "Ben gidiyorum" dedim, o da "Tamam git" dedi. Benim gidişim böyle bakıldığı zaman çok onurlu ve gururlu bir durum, ama kovulmam daha iyi bir haber. Biz yaşadığımız biliyoruz. Biz bu kadar düşman olsaydık seneler sonra yeniden bir araya gelir miydik?
Mesela Karadağlı hep der ki: O gün sen giderken ben yanında gelmeliydim ya da gitmemeliydin senin elini tutmalıydım.
Ama o gün ki aklımızla bunu beceremedik. Bugünkü aklımızla bunu düşünebiliyoruz.
"KAYINVALİDEMLE ARAMIZDA YAŞ MUHABBETİ OLMADI"
Altuğ açıklamalarına şöyle devam etti:
Biz ilk beraber olduğumuzda, benim kayınvalidem özel bir kadındır, çok farklıdır, Yağmur’la birlikte gidiyoruz geliyoruz, haşır neşir haldeyiz. Yağmur odada uyurken kapıyı açıyor, "Bir şey soracağım sen Pınar Altuğ’la mı berabersin?" diyor. "Evet" diyor Yağmur, "Tamam" deyip kapıyı kapatıyor. Beraberlik gayet yolunda gidiyor, evlenmeye karar verdik, kayınvalidem bir sosyal ortamda çok yakından tanıyabileceğin bir isim, bizim camiamızdan biriyle tesadüfen aynı masaya düşüyor. Kadın dönüp kayınvalideme "Ya bu kadar yaş farkına karşı gelmiyor musunuz, bu sizi rahatsız etmiyor mu?" diyor, kayınvalidem ona "Sanırım sizin çocuğunuz yok, çünkü eğer bir çocuğunuz olsaydı, evladınızın gözünde bu kadar mutluluk ışıltıları uyandıran birinin sizin için ne kadar kıymetli olacağını anlardınız" diyor ve masada herkes buz kesiyor ve konu kapanıyor. Bu kayınvalidemin bana verdiği en kıymetli hediyelerden birtanesidir. Aramızda bir gün bile yaş muhabbeti olmadı, hiç konuşmadık. Dalgasını geçeriz çok eğleniriz, hiç böyle bir şey gelmedi oradan bana, benim ailemden de gelmedi. 2 taraf da bizim yaşımızla ilgilenmedi, bizim duygularımız onlar için her zaman daha kıymetliydi.
"14 SENELİK EVLİLİĞİMİZDE HİÇ PARA KONUŞMADIK"
Bana göre mutlu evlilik içinde hiçbir hesabın olmamasıdır, bunu sadece para anlamında söylemiyorum. Bunu böyle yaparsam böyle olur gibi hesaplar başlarsa bence o evlilikte tehlike var demektir. Ben 17 yaşından beri kendi parasını kazanan, kimseye eyvallah etmemiş bir kadınım. Çok bildiğimi okuyabiliyorum, çok şükür kendi mesleğim var kendi param var. Evliliğin aşkına kapılıp ya da hayat öyle getirdiği için çocuklara vs. ileyle iş hayatından vazgeçip eve tek gelen parayı paylaşan bir ailede yarın öbür gün kadın dımdızlak sokağa bırakılacaksa, evet evlilik sözleşme yapılmalı. Ben kendi açımdan böyle bir şeye ihtiyaç duymadım, hayır bizim aramızda evlilik sözleşmesi yok. Tam tersi bizim aramızda hiç para konuşulmaz; 14 senedir beraberiz 12 buçuk senedir evliyiz, biz hiç böyle bir senin şu kadar var, benim şu kadar var hiç olmadı. Bu bir şans.
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