Piatek'ten transfer itirafı!

Başakşehir'in forveti Krzysztof Piatek, ara transfer döneminin son günlerinde ayrılmayı düşündüğünü açıkladı.

Piatek, ara transfer döneminin son gününde iki önemli teklif aldığını ancak Başakşehir'de kaldığını söyledi.

TRANSFER İTİRAFI

Polonyalı golcü, "Ara transfer döneminde iki önemli ligden iki somut teklif aldım. Eğer düşünmek için üç günüm olsaydı ayrılmayı düşünebilirdim ama transfer döneminin bitmesine beş saat kalmıştı. Detayları açıklayamam ama gerçekten güçlü takımlardı ve benim için iyi bir teklif yaptılar." dedi.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Piatek'in Başakşehir ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Başakşehir'de bu sezon 39 maçta süre bulan Piatek, 28 gol attı ve 5 asist yaptı.