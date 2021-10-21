PFDK, Fenerbahçe'den Osayi-Samuel'e sosyal medya hesabındaki açıklamalar nedeniyle 3, Altay Bayındır'a ise 1 maç ceza verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın, 15.10.2021 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ÜST D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 16.10.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü sporcusu RUUD JORGE BOFFIN'ın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 16.10.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜN DOĞU ÜST B, C, D ve E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ALTAY BAYINDIR'ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in, sosyal medya hesabındaki açıklamalarında yer alan müsabaka hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)



FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)



FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi EROL BİLECİK hakkında, müsabaka sonrası medyada ve kulüp resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



6- NİĞDE ANADOLU FK sporcusu HÜSEYİN CİHAN AVCU'nun, 17.10.2021 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-NİĞDE ANADOLU FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



7- ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. kaleci antrenörü YUSUF KÖKNAR'ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR-ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-TARSUS İDMAN YURDU TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- UŞAK SPOR A.Ş.'nin, 17.10.2021 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-ISPARTA 32 SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UŞAK SPOR A.Ş.'nin, 12 yaşından küçük kişilerin stadyuma alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- PENDİKSPOR Kulübünün, 16.10.2021 tarihinde oynanan PENDİKSPOR-AKHİSARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü KADİR KAR'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR Kulübü sporcusu UĞURCAN BEKÇİ'nin, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



14- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-BUCASPOR 1928 TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü masörü HİKMET DEMİRAÇ'ın, hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



15- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



16- OSMANİYESPOR FK başkanı BÜLENT ÇENET'in, 17.10.2021 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada OSMANİYESPOR FK başkanı BÜLENT ÇENET'in, maske takma kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



17- ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü görevlisi ŞÜKRÜ YAĞMUR'un, 17.10.2021 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR Kulübü antrenörü FATİH TÜRKKAN'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



18- 1954 KELKİT BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan 1954 KELKİT BELEDİYESPOR-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



19- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ FK-FATSA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının uyması gereken sağlık koşullarının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,



20- NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübü teknik sorumlusu YUSUF TOKAÇ'ın, 17.10.2021 tarihinde oynanan KAHTA 02 SPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



21- YOMRASPOR Kulübü sporcusu FATİH TAŞDELEN'in, 17.10.2021 tarihinde oynanan YOMRASPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



22- SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan YOMRASPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



23- KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü antrenörü ÜMİT NOYIN'in, 17.10.2021 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, müsabaka devre arasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILCABÖLÜKSPOR Kulübü antrenörü ÜMİT NOYIN'in, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



24- ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K.'nın, 17.10.2021 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCE SPOR-ORDUSPOR 1967 FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ S.K. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, TFF onayı olmayan forma setleriyle müsabakaya çıkılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



25- ÇANKAYA FK'nın, 17.10.2021 tarihinde oynanan ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ-EDİRNESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, top toplayıcıların eldiven takmamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇANKAYA FK sporcusu ALİ KARADENİZ'in, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇANKAYA FK görevlisi VOLKAN NADİR YILMAZ'ın, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇANKAYA FK görevlisi VOLKAN NADİR YILMAZ'ın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı belgelerin haksız kullanımı nedeniyle 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,



26- İÇEL İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 17.10.2021 tarihinde oynanan İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ-MARDİN 1969 SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensuplarının devre arasında ve müsabaka sonunda akredite edilmediği alanlarda bulunmalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İÇEL İDMANYURDU SPOR Kulübü idarecisi ÜMİT SALTIK'ın, yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İÇEL İDMANYURDU SPOR Kulübü idarecisi ABDULSAMET KARA'nın, yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.



TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu"