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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 500 bin, Galatasaray'a da 440 bin, Fatih Karagümrük'e de 612 bin TL para cezası verdi. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrüklü Ryan Mendes de 2 maç men cezası aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:00
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        PFDK'dan F.Bahçe ve G.Saray'a ceza!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 500 bin, Galatasaray'a da 440 bin TL para cezası verdi. Kurul ayrıca Fatih Karagümrük'ü 612 bin TL, futbolcusu Ryan Mendes'i de 2 maç menle cezalandırdı.

        Kurulun aldığı kararlar şöyle;

        1-EMS YAPI SİVASSPOR Kulübü hakkında, 12.04.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.–EMS YAPI SİVASSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı’na aykırı eylem nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

        2-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. hakkında, 13.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan eylemin saha olayı boyutuna ulaşmadığı anlaşıldığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

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        Aynı müsabakada YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı METİN KORKMAZ’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        3-MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, 13.04.2024 tarihinde oynanan YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş.–MONDİHOME KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada MONDİHOME KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 201-202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        4-BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 13.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 108 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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        5-YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 13.04.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 260.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SPOR TOTO MİSAFİR TRİBÜNÜ 404 ve 405 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN 207-208 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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        Aynı müsabakada VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü sporcusu RYAN ISAAC MENDES’in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

        7-FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 14.04.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK–FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 318-319 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        8-CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, 15.04.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübünün, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada CORENDON ALANYASPOR Kulübü teknik sorumlusu FATİH TEKKE’nin, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        9-GALATASARAY A.Ş.’nin, 15.04.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 440.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan ROOF LOUNGE MİSAFİR TRİBÜNÜ MİSAFİR A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir.

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