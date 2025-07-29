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        Haberler Dünya Ortadoğu Pezeşkiyan'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması | Dış Haberler

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, komşu ve bölge ülkeleriyle geliştirilen ilişkilere dikkati çekerek, Zengezur Koridoru gibi konular hakkında endişe edilmesine gerek olmayacağını ve bu konularda İran'daki hassasiyetlerin azaltılması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 02:41 Güncelleme: 29.07.2025 - 02:41
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        Pezeşkiyan'dan 'Zengezur Koridoru' açıklaması
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        İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde Pezeşkiyan'ın Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmanın metni yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; konuşmasında komşular ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin önemini vurgulayan Pezeşkiyan, bu bağlamda "kuzeybatıdaki sınır geçişi" diyerek Zengezur Koridoru konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

        Pezeşkiyan, "Komşularımız ve bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geniş bir perspektiften değerlendirdiğimizde ülkenin kuzeybatısındaki sınır geçişleri gibi detaylı konular hakkında endişelenmemize gerek yok." ifadelerini kullandı.

        İran Cumhurbaşkanı, "Komşularımızla ilişkilerimizi, sınır engellerini kaldırma ve ekonomilerimizi kapsamlı bir şekilde birbirine bağlama çerçevesinde ele almalıyız. Hassasiyetleri azaltmalı ve yapıcı etkileşimleri genişletmeyi düşünmeliyiz" dedi.

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        #iran
        #Son dakika haberler
        #Mesud Pezeşkiyan
        #Zengezur Koridoru
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