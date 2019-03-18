Peugeot'un yeni hafif ticari modeli Rifter, Türkiye'de satışa sunuldu. Yerini aldığı Partner modeline göre daha 'SUV' görünen araç, sınıfındaki rakiplerine göre farklı tasarımı ile dikkat çekiyor.

Otomobilin dışında, led gündür farları, dikey ızgara ve ön-arka tampon ile çamurluklardaki siyah plastik kaplamalar yeni tasarım öğeleri olarak öne çıkıyor.

Rifter'ın iç mekanın da, markanın binek modellerinde kullanılan 'i-Cockpit' tasarım felsefesi ile dizayn edildiği görülüyor. Puegeot'un SUV modellerinden tanıdık küçük direksiyon simidi Rifter'da da kullanılırken, aracın otomatik vitesli versiyonlarında ise vites kolu yerine dairesel bir düğmenin tercih edildiği fark ediliyor.

Bu noktada, Rifter'da 8 ileri tam otomatik 'EAT8' şanzımanın da sunulduğunu belirtelim.

İKİ MOTOR SEÇENEĞİ SUNULUYOR

Rifter'in kaputunun altında ise iki seçenek sunuluyor. Bunlarda ilki giriş versiyonu oluşturan ve Partner'dan tanıdık olan 1.6 litrelik 100 beygir gücündeki dizel ünite.

Bu motor seçeneği sadece manuel şanzıman ile birlikte alınabilirken, 1.5 litre 130 beygirlik dizel versiyonda ise otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Rifter'in Türkiye fiyatları 114 bin liradan başlıyor. Aracın fiyatı en üst versiyonda ise 150 bin TL'ye kadar yükseliyor. Rifter'da lansmana özel olarak 50 bin lira için 12 ay yüzde 0 sıfır faiz seçeneğinin sunulduğu kaydediliyor.