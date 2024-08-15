Petrol Sevdası filmi oyuncuları: Petrol Sevdası filmi konusu nedir?
Petrol Sevdası filmi 15 Ağustos Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği filmin senaryosu Bekir Kerem Kurt tarafından kaleme alınmıştır. Peki, "Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Petrol Sevdası filmi konusu ve oyuncuları...
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2020 yılında gösterime giren Petrol Sevdası filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Halil İbrahim Kurum ve Tuğba Melis Türk'ün başrolerini paylaştığı film komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Petrol Sevdası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte Petrol Sevdası filmi konusu ve oyuncuları...
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PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Halil İbrahim Kurum
Tuğba Melis Türk
Selahattin Taşdöğen
Suat Sungur
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