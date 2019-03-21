Petlim, "SOCAR Terminal" adıyla hizmet verecek

21 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin iştiraki konumunda bulunan Petlim Konteyner Terminali'nin kurumsal kimliliğinin yenilendiği kaydedildi.
Terminal işletmesinin SOCAR Türkiye tarafından geçen yıl aralıkta APM Terminals'den (APMT) devralındığı bildirilen açıklamada, "Petlim'in unvanı SOCAR Terminal olarak yenilendi. İsminin yanı sıra kurumsal kimliğini de yenileyerek değişim sürecine giren SOCAR Terminal, faaliyete başladığı süreçteki liman yönetim sistemi ve operasyonel yapısını korurken, SOCAR’ın Türkiye’deki entegrasyon vizyonu ve hedefleri doğrultusunda faaliyetleri devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, SOCAR Terminal'in yenilenen adı ve kurumsal kimliğiyle Ege Bölgesi'nin dünyaya açılan kapısı olmaya devam edeceğini belirtti.
LeCompte, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu dönüşümle SOCAR’ın Türkiye için katma değer yaratma vizyonunu yansıtmak istedik. SOCAR olarak Türkiye’yi ekonomik anlamda güçlendirecek, cari açığı azaltmaya yardımcı olacak stratejik yatırımlarımızla kalıcı değerler yaratmayı hedefliyoruz. SOCAR Terminal de Ege Bölgesi’nde yeni nesil gemilere hizmet verebilen ilk ve tek liman olarak hem İzmir Aliağa için hem bölge için hem de Türkiye için değer yaratmaya devam ediyor. SOCAR Terminal’in işletmesini üstlenen APMT'ye ait şirketi satın alarak terminalin işletmesini de Aralık 2018 itibarıyla SOCAR Türkiye üstlendi. Bu süreçle birlikte, SOCAR’ın entegrasyon vizyonunu en iyi şekilde yansıtabilmek amacıyla limanın unvanını ve logosunu yeniledik. Çok kısa bir süre içinde terminalde bulunan tüm logoları SOCAR Terminal olarak değiştireceğiz."
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