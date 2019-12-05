05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'de burnundaki şekil bozukluğunu gidermek için olduğu ameliyat sonucu rahat nefes alamadığını ve burun sağlığını yitirdiğini öne süren kadın hasta, doktor ve hastane aleyhine 200 bin lira tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.
Arzu Bektaş, 2010'da, 27 yaşındayken, burnunun güzel görünmediği düşüncesiyle Bornova'daki özel bir hastaneye başvurduğunu belirtti. Aynı hafta içinde ameliyat edildiğini dile getiren Bektaş, 6 ay sonra burnunda ödem oluştuğu için bir kez daha operasyon geçirdiğini dile getirdi.
AA'nın haberine göre; Son olarak bu yılın mart ayında olmak üzere beşinci kez ameliyat olduğunu aktaran Bektaş, sorunlarının giderilmemesi üzerine başvurduğu başka doktorun ise kendisine burnundaki kıkırdak dokunun azaldığını, bir kez daha ameliyat olmasının riskli olacağını belirttiğini söyledi.
"KEŞKE HİÇ AMELİYAT OLMASAYDIM"
Bektaş, ameliyat kararı aldığı için pişman olduğunu belirterek, "Ameliyat olmaya korktuğum halde güzel bir buruna sahip olmak için böyle bir karar almıştım. 'Sanatçı Petek Dinçöz'ün burnundan istiyorum' dedim. Doktorum da bana daha güzelini yapacağını söyledi ve garantisini verdi. İlk ameliyattan sonra burnumda belli aralıklarla ödem, yamukluk gibi sorunlar oluştu." dedi.
" RAHAT ŞEKİLDE NEFES ALMAYI ÖZLEDİM "
Geçirdiği ameliyatların evlilik ve iş hayatını olumsuz etkilediğini, bu süreçte sosyal yaşamdan uzaklaştığını aktaran Bektaş, "Rahat şekilde nefes almayı çok özledim. Keşke hiç ameliyat olmasaydım. Başka doktora başvurduğumda geçirdiğim ameliyatlar sonucu burnumdaki kıkırdak doku azaldığı için ameliyat olmamamı önerdi. Nefes alamamamın ileride benim için daha çok sıkıntı yaratabileceğini söyledi. Artık ameliyat olmaya korkuyorum." diye konuştu.
"200 bin liralık tazminat davası açtık" diyen Avukat Edhem Solak ise müvekkilinin geçirdiği burun estetiği ameliyatlarının ardından yaşam kalitesinin azaldığını söyledi.
Doktorun son ameliyatı da Bektaş'ın bilgisi dışında açık şekilde yaptığını iddia eden Solak, şu ifadeleri kullandı: "Estetik ameliyatlarının sonucu garanti edilen bir sözleşme kapsamında olduğunu, kendisine nefes almasında ciddi bir şekilde sorun olduğunu, ileride yaşayabileceği sorunların olduğunu, maliyetin meydana geldiğini belirterek İzmir 5. Tüketici Mahkemesine hem hekim hem de özel hastane hakkında 200 bin liralık tazminat davası açtık. İlerleyen süreçte bu rakamları artıracağız."
Davanın ilk duruşmasının 28 Ocak'ta görüleceği öğrenildi.
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