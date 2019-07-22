Özellikle kırsal kesimlerde daha çok görülen kene, merada olan büyük ve küçükbaş hayvanlar üzerinden insanlara geçebiliyor. Konuyla ilgili veteriner hekimler ise, sadece kırsal kesimlerin değil, şehirlerde park ve bahçelere salınan evcil hayvanların da kene riski taşıdıklarını belirtti.

“PİRE VE KENE KOVUCU TASMALAR VE ENSE DAMLALARI VAR"

İHA'nın haberine göre; Veteriner Hekim Abdülhamithan Çam, pet hayvanlarında keneler için nasıl önlem alınmalı konusunda tavsiyelerde bulundu.

Çam, evcil hayvanlar için başlıca önlemler arasında pire, kene tasmaları olduğundan bahsederek, “Evcil hayvanlarda pire ve kene kovucu tasmalar ve ense damlaları var. Normalde periyot olarak 3 ayda bir rutin kullanıyoruz. Aktif 1 ay pasif 2 ay toplam 3 ay kullanım var ama genelde sık sık yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ense damlaları ise, iç ve dış parazitler için hayvan sağlığı açısından kesinlikle ihmal etmesinler. Eğer yoğun periyotlarda karşılaşıyorlarsa 3 ayı beklemesinler erken yaptırsınlar” ifadelerini kullandı.