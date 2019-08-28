Peş peşe sözcüğü nasıl yazılır? Peş peşe birleşik mi, ayrı mı yazılır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PEŞ PEŞE TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, peş peşe şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Birçok örnekte görülen "peşpeşe" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "peş peşe"dir.