Tarihi şadırvana mermer kaplama!

DHA

Adapazarı şehir merkezinde bulunan ve kentin simge yapılarından biri olan Orhan Camii, geçen yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi.

TARİHİ 1300'LERE DAYANIYOR

DHA'da yer alan habere göre tarihi 1300´lü yıllara dayanan, yıkılınca 1893-1894 yıllarında halkın yardımıyla aynı yere yapılan Orhan Camii´nin avlusunda taş işçiliği ile süslenen şadırvan bulunuyor.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Şadırvan önceki gün mermerle kaplanmak istendi. Şadırvanın mermerle kaplanmaya başladığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

MERMERLER YENİDEN SÖKÜLDÜ

Gelen şikayetlerin değerlendirilmesi üzerine, mermerler sökülerek şadırvan eski haline getirildi.