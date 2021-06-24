Kuyumcu kavgası!

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuya giden bir vatandaş, aynı bölgede bulunan bir kuyumcudan aldığı reşat altını bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun bozdurmak istediği altının altın kaplama olduğunu söylemesi üzerine vatandaş, altını aldığı kuyumcuya giderek durumu anlattı.

İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre altını satan kuyumcu vatandaş ile birlikte, altının altın kaplama olduğunu söyleyen kuyumcunun iş yerine gitti. Kuyumcular arasında altın sebebi ile çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuyumcuların yakınlarının da gelmesi ile iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

KAVGA ETTİLER ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden iki grubu ayırdı. Kavga eden şahıslar birbirlerinden şikayetçi olmadı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

ODA BAŞKANINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan, konu ile ilgili açıklamada bulunan Kocaeli Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Koç, yaşanan olayın uygulanan fiyat politikaları sebebi ile çıktığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu, kavganın iki kuyumcu arasındaki tartışma sebebi ile çıktığını söyledi.