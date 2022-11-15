"Pes" dedirten olay! Rezidansta uyuşturucu serası!

İstanbul'da, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Üniversite Mahallesi'ndeki çok katlı bir rezidansta bulunan 27'nci katta uyuşturucu üretiminde kullanılan bitki yetiştirildiğini belirledi.
REZİDANSA OPERASYON DÜZENLENDİ
DHA'da yer alan habere göre bunun üzerine pazar günü saat 22.30 sıralarında özel harekat timinin desteği ile baskın düzenlendi. Rezidansta bulunan 7'şer ayrı suçtan kaydı bulunan Murat A. ile Selim B. ve 9 ayrı suçtan kaydı bulunan Oğuz K. gözaltına alındı.
16 SAKSI İÇİNDE BOYU 85 SANTİMETRE
Sera haline getirilen rezidansta 16 saksı içerisinde boyu 85 santimetreyi bulan saksılarda yetiştirilen 16 kök dişi hint keneviri, uyuşturucu elde etmek için yetiştirilen bitkiler için kullanılan 8'li led ışıklandırma, güç adaptörü, 2'şer havalandırma motoru, fan, filtre ile termometre, 2 mini vantilatör, 8 boş saksı, 6 plastik kap, bin 500 mililitre sıvı bitki gübresi, içi folyolu 2 çadır olduğu görüldü.
MİNİ HASSAS TERAZİ DE BULUNDU
Söz konusu yerde ayrıca iki kağıda sarılı toplam 11 gram narkotik madde, mini hassas terazi, 2 bin 650 TL para bulundu.
SORGUNUN ARDINDAN BİR OPERASYON DAHA
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'ndaki sorgulamada elde edilen bilgiler kapsamında Küçükçekmece ve Bahçelievler'de de iki ayrı adrese baskın yapıldı.
ÜÇ KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Buralarda da kavanoz veya bidonlarda toplam 2 kilo 763 gram hint keneviri ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 3 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!