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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü! - Güncel haberler

        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde görevli sınıf öğretmeni, 54 yaşındaki Ferhat Pakdil'in, bir öğrencinin anne ve babası tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 05.10.2023 - 15:31
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        "Pes" dedirten olay! Karı koca okulda öğretmeni dövdü!
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        Kahramanmaraş'ta alınan bilgiye göre, Mimar Sinan İlkokulunda sınıf öğretmeni olan Ferhat Pakdil (54), okulun önünde bir öğrencinin anne ve babası tarafından darp edildi.

        BAŞINDAN YARALANDI BİLEĞİ KIRILDI

        AA'da yer alan habere göre başından yaralanan ve bileği kırılan Pakdil, karakola giderek veli anne baba hakkında şikayetçi oldu.

        "33 YILDIR BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

        Pakdil, 33 yıllık meslek hayatı boyunca böyle bir olayla karşılaşmadığını belirtti. Nöbetçi öğretmen olduğu sırada bir öğrencinin ders arasında bağırdığını dile getiren Pakdil, şöyle konuştu:

        "HİÇBİR ÖĞRENCİMİ DARP ETMEDİM"

        "Şahısların çocuklarıyla yaşadığım olay çok basit bir olaydı. Bugüne kadar hiçbir öğrencimi darp etmedim. Konuyu rehberlik servisinde, diğer sınıf öğretmeni ve çocuğumuzla oturduk, konuştuk. Hallettiğimizi düşünüyordum. Benim aklıma hiç böyle bir şey gelmezdi. Okulun karşısında arabamı durdurdum, okula girecektim. Direkt üzerime saldırdılar.

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        "ÖNCE EŞİ TOKAT ATTI"

        Şahısları ben tanımıyorum. Önce eşi tokat attı, elinden tutayım derken bu sırada diğeri devreye girdi. 4-5 kez yumruk attı. Ben sendeledim, yere düştüm. Elimi yüzüme attığımda kafamdan kan geliyordu. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Çocuklardan yaklaşık 15-20 gün uzak kalacağım. Keşke olmasaydı."

        SENDİKALARDAN DESTEK

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, olayı kınadıklarını belirterek, Pakdil ve eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 1 Nolu Şube Başkanı Ziya Yenipınar da olaydan dolayı üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, şiddetin her türlüsünü kınadıklarını dile getirdi.

        Bu arada, güvenlik kamerasının kayıtlarında, mesai için aracıyla okula gelen Pakdil'in yürürken önüne çıkan kadın ve beraberindeki erkek tarafından darp edilmesi yer alıyor.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
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