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        Haberler Bilgi Gündem Perseid meteor yağmuru başladı mı, Türkiye'den nasıl izlenir? 2025 Meteor yağmuru saat kaçta görülür?

        Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den nasıl izlenir?

        Her yıl yaz gecelerini ışıkla süsleyen gökyüzü şöleni, 2025'te yeniden başladı. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının ardından bıraktığı izlerle oluşan Perseid Meteor Yağmuru, temmuz sonundan itibaren gözlemlenmeye başlansa da yakın tarihte zirveye ulaşarak izleyenlere adeta göksel bir dans sunacak. Bu doğa olayı, saatte 100'e yakın meteorla geceyi aydınlatmaya hazırlanıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'den nasıl izlenir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 20:46 Güncelleme: 29.07.2025 - 20:46
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        • 1

          Gökyüzü meraklılarının takvimine her yıl büyük harflerle not ettiği Perseid Meteor Yağmuru, 2025 yazında yine büyüleyici bir görsel şölen sunacak. Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının kalıntılarıyla oluşan bu meteor yağmuru, özellikle belirli tarihlerde en parlak ve yoğun anına ulaşacak. İşte Perseid Meteor Yağmuru hakkında merak edilenler...

        • 2

          PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, NASIL İZLENİR?

          Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Perseid meteor yağmuru 17 Temmuz Perşembe günü başladı ve 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek. Meteor yağmurunun en yoğun olduğu tarih ise 12-13 Ağustos olacak. Ancak Ay dolunay evresinde olduğundan ve Ay'ın en parlak zamanı olduğundan bu tarihlerde meteor yağmurunu izlemek güçleşecek.

        • 3

          Perseid meteor yağmuru için Ay'in parlaklığının en zayıf olduğu zamanlar 18-28 Temmuz tarihleri arası ve 16 Ağustos'tan sonra. Bu tarihlerde şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerden meteor yağmuru takip edilebilir. Meteor yağmurlarının seyri için uzmanlar şafaktan önceyi öneriyor.

        • 4

          PERSEİDLER HAKKINDA

          Perseid meteor yağmuru Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle meydana gelir. Ağustos ortasında zirveye ulaşan en iyi meteor yağmuru olarak bilinir. Hızlı ve parlak olan Perseidler, Dünya atmosferinden geçerken genellikle arkalarında uzun ışık ve renk izleri bırakır. Saatte yaklaşık 50 ila 100 meteorun görüldüğü en bol meteor yağmurlarından biridir. Yaz gecelerinde meydana gelirler.

        • 5

          Swift-Tuttle, 1862 yılında iki gökbilimci Lewis Swift ve Horace Tuttle tarafından keşfedildi. Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı, Dünya'nın yakınından defalarca geçtiği bilinen en büyük gök cismidir.

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