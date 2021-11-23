Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.
AA'nın haberine göre son olarak devam eden kazı çalışmalarda ise şarap işlik alanları ile nekropol alanın yan tarafında 500 metrekarelik alanda tarihi 1500 yıllık olan ve o dönemdeki insanların ekmek ihtiyacını karşılamak için oluşturulan ekmek fırını yapısı ile yapıya ait çiviler bulundu.
Müze Müdürü Mehmet Alkan, alandaki kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.
Antik kentte milattan sonra 5. yüzyıla ait olduğu tespit edilen yeni bulgulara ulaşıldığını aktaran Alkan, şöyle devam etti:
"Nekropol alanın yan tarafında kazı çalışmalarımız sürüyor. Son olarak yaptığımız kazı çalışmasında, günümüz rakamıyla 1500 yıllık olduğu belirlenen yapı ile onun yan tarafında devrilen kapıya ait 100'lerce büyük çivi tespit ettik. Bu çiviler hem kapıyı birbirine bağlamada hem de kapı süsü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çivi sıraları baz alınarak yapılan ölçümlerde kapının yaklaşık 1.80x1.20 metre ölçülerinde olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca mekanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak formda tandır yapısı mevcuttur."
Alkan, ekmek fırını yapısı hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Burada 18. açmayı yaptık ve burada sıvanmış duvar yapıları karşımıza çıktı. Bu duvar yapılarındaki taşlar, şekilsiz taşlardır. Geçen yıl yaptığımız kazılarda endüstriyel şarap üretim yerlerini çıkarmıştık ve bu alanda büyük ihtimalle çalışan insanların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasın için yan tarafta kiremitlerden yapılmış ekmek fırını yapısı ortaya çıkarıldı. Tarihi ise günümüzden 1500 yıl kadar öncesine dayanmaktadır."
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