Perihan Savaş vefat eden eşi Yılmaz Zafer'in fotoğrafının altına şu notu düştü: “Sözün bittiği yerdeyim, bugün 25 yıl. Saygı, sevgi, özlemle adamım.”

Savaş'ın 1987'de evlendiği eşi Yılmaz Zafer, 1995 yılında vefat etmişti.

İlki 1994 Nisan ayında olmak üzere iki kalp krizi geçirerek uzun süre bakıma muhtaç şekilde yaşayan sanatçı, bu nedenle geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.