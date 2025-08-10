Perihan Savaş'tan torunu Fahri Efe Akkaş'a: Ben seni sırtımda taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun - Magazin haberleri

Perihan Savaş'ın İbrahim Tatlıses ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zübeyde Melek Akkaş'ın oğlu Fahri Efe Akkaş, 15'inci yaşına girdi.

Perihan Savaş ve kızı Zübeyde Melek Akkaş

Zübeyde Melek Akkaş da oğlunun doğum gününü, eşi Volkan Akkaş ve Fahri Efe Akkaş ile olan fotoğrafını yayımlayıp "O artık 15 yaşında. Biz çocuk, sen bebe... Doğum günün kutlu olsun" notuyla kutladı.

Volkan Akkaş, Fahri Efe Akkaş ve Zübeyde Melek Akkaş

Perihan Savaş da torunu Fahri Efe Akkaş ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.

Perihan Savaş ve torunu Fahri Efe Akkaş

Perihan Savaş, ardından paylaşımına; "İlk göz ağrım, canımın içi kuzum... Sırtımda, kucağımda ilk adımlarında ben seni taşıdım şimdi sen beni kolunda taşıyorsun. Allah’ım seni korusun iyi ki doğdun birtanem" ifadelerini not düştü.

İbrahim Tatlıses de torununa "İyi ki doğdun Fahri Efe'm. Annen ile babana hayırlı bir evlat olman dileğimle... Annen gibi merhametli, baban gibi dağ olasın" sözleriyle seslendi.