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        Haberler Magazin Perihan Savaş: Onları hiç anlamıyorum - Magazin haberleri

        Perihan Savaş: Onları hiç anlamıyorum

        Perihan Savaş, 55 yıllık kariyerinin verdiği deneyimle genç konuştu; "Onları hiç anlamıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 21.04.2025 - 09:54
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        "Onları hiç anlamıyorum"
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        Genç yaşlarda estetik ameliyat olma oranlarının bir hayli arttı defalarca; "Özenti mi yoksa öz güven aşılaması mı?" başlığıyla gündeme geldi. Oyuncuların da estetik olmaları defalarca; "Mimikleri kısıtlıyor" başlığıyla gündeme geldi.

        Hem genç hem de oyuncu olanların estetik ameliyat olmasını da Perihan Savaş gündeme getirdi. Savaş, ODTÜ'de gerçekleştirilen 'İş'te Kadın' başlıklı söyleşide oyuncuların estetik ameliyat yaptırması hakkında neler düşündüğüyle ilgili bir soruya şöyle cevap verdi; "25 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında yüzünü gerdirenleri hiç anlamıyorum. Mimiklerin ne olacak sonra? Olmayacak. Olmadığı zaman sen oyunculuk nasıl yapacaksın? Yani oyunculuk çok farklı bir şey. Sen sadece saf güzelliğinle değil, oyunculuğunla, gözündeki bakışınla ancak oyunculuğunu insanlara aktarabilirsin."

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        #perihan savaş
        #Estetik

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