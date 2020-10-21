Perde Tatlısı Tarifi, Nasıl Yapılır?

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Perde Tatlısı nasıl yapılır? Misafirlerine güzel ve hoş görünümlü bir tatlı yapmak isteyen hanımlar için en güzel perde tatlısı tarifini derledik. İşte en güzel perde tatlısı tarifi ve malzemeleri...
Perde Tatlısı İçin Gereken Malzemeler:
1 paket hazır baklava yufkası
1 avuç irmik
1 avuç ceviz
Üzeri İçin;
2 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
1 su bardağı sıvıyağ
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
2 su bardağı şeker
2,5 su bardağı su
1 dilim limon
Perde Tatlısı Yapılışı:
Öncelikle şerbetin malzemelerini tencereye alın.
10 dakika kaynayınca ocağın altını kapatın.
Soğumaya bırakın.
Masada yufkayı açın.
Üzerine 1 avuç dolusu irmik ve cevizi serpin.
Büzüştürerek, yağlanmış tepsiye koyun.
Tepsi dolana kadar, sıkı sıkı diğer yufkaları da aynı şekilde yapıp yerleştirin.
Önceden ısıtılmış, 180 derece fırına verin.
Pembeleşene kadar kızarsın.
Bir kabın içerisinde yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.
Süt, yağ ve kabartma tozunu da ekleyin.
Biraz daha karıştırın.
Hazırlamış olduğunuz karışımı, tepsideki yufkanın her yerine eşit gelecek şekilde yayın.
Tekrar fırına verin.
İyice kızarsın.
5 dakika bekledikten sonra soğuk olan şerbeti tatlının üzerine dökün
İster ılık, ister soğuk olarak servis edin.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Dilerseniz yufkaları yağlarken sıvı yağ yerine tereyağını eritip kullanabilirsiniz.
Baklavalık yufkaları kullanırken üzerini örterek kullanmalısınız. Aksi halde yufkalarınız kuruyabilir ve şekil vermeniz daha zor olabilir.
Üzerine isteğe bağlı olarak ceviz, fıstık ya da badem de kullanabilirsiniz.
Tatlınızı ne kadar çok dinlendirirseniz şerbetini o kadar çok çekecek ve lezzetli olacaktır.
Dilerseniz tatlınızın yanında kaymak ya da dondurma servis edebilirsiniz.
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