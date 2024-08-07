Perceid meteor yağmuru ne zaman? Meteor yağmuru nereden görülebilir?
Her yıl sekiz kez gerçekleşen meteor yağmuru tüm görkemiyle bu sene de devam ediyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan küçük kayaç ve toz parçalarının Perseid yağmurunun kaynağını oluşturuyor. Görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar için belediyeler "perseid meteor yağmuru" izleme etkinliği düzenliyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman olacak? İşte, merak edilenler...
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En yoğun meteor yağmurlarından biri olan Perseid'te, saatte 75-100 adet meteor gözlenebiliyor. Hatta TUG uzmanları tarafından her yıl hazırlanan Gök Olayları Yıllığı'nda,"Perseid yağmuru sırasında 'ateş topları' denilen gök taşlarını da görmek mümkün. Ateş topları daha büyük bir ışık patlaması şeklinde ve daha uzun süre gözlenebilen, ayrıca parlaklıkları eksi 3 kadire ulaşan parlak meteorlardır" ifadeleri yer alıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? İşte, detaylar...
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PERSEID METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
14 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Perseid gök taşı yağmurunun en yoğun gözlenebileceği tarih 12-13 Ağustos gecesi olacak.
Her yıl sekiz meteor yağmuru yaşanıyor. Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perse), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
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PERSEID METEOR YAĞMURU NERELERDEN GÖRÜLEBİLİR?
Meteor yağmuru her yerden izlenebilir. Bu nedenle Türkiye'nin birçok şehrinde 'meteor izleme etkinlikleri' düzenleniyor.
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