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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Pera Müzesi'nde 'Yazar Editör Sohbetleri'

        Pera Müzesi'nde 'Yazar Editör Sohbetleri'

        Pera Müzesi'nin 'Yazar Editör Sohbetleri' serisi kapsamında 25 Mart Salı günü yazar Levent Yılmaz ve editör Sırma Köksal Yılmaz'ın "Afrika" adlı toplu şiir kitabı üzerinden şiir dünyasına kapsamlı bir bakış sunacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:40
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        Pera Müzesi'nde 'Yazar Editör Sohbetleri'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Atlas Publishing Lab iş birliğiyle düzenlediği 'Yazar Editör Sohbetleri' serisinin Mart etkinliğinde, şiir ve edebiyat tutkunlarını bir araya getiriyor. Yazar Levent Yılmaz ve editör Sırma Köksal’ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlik, Yılmaz’ın “Afrika” adlı toplu şiir kitabı üzerinden şiir dünyasına kapsamlı bir bakış sunuyor.

        Levent Yılmaz’ın 160. Kilometre Yayınları'ndan çıkan “Afrika” adlı kitabı, yazarın uzun yıllara yayılan şiir serüvenini gözler önüne seriyor. Sohbet boyunca, Yılmaz’ın şiir anlayışı, şiir yazmanın bugünkü anlamı ve hem Türkiye hem de dünyadaki şiir gelenekleri üzerine derinlemesine bir tartışma yapılacak. Etkinlikte aynı zamanda Türkiye ve dünya edebiyatından önemli şiir akımlarına dair görüşler de paylaşılacak.

        Her ay edebiyat dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren Yazar Editör Sohbetleri’nin Mart etkinliği 25 Mart Salı saat 18.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek. Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek etkinlik ücretsizdir.

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        #Pera Müzesi
        #Levent Yılmaz
        #Sırma Köksal
        #edebiyat
        #editör
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