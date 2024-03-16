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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nde Gelecek Hatıraları'na özel etkinlikler

        Pera Müzesi'nde Gelecek Hatıraları'na özel etkinlikler

        Pera Müzesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu'ndan yola çıkan Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında sanatseverleri yeni etkinliklerle buluşturuyor. Sergiye paralel düzenlenen ücretsiz etkinliklerin ilki, Metehan Törer ve Yasemin Özcan'ın sergide yer alan eserlerini anlatacağı, 19 Mart'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleşecek sanatçı konuşması. 21 Mart'ta yapılacak çevrimiçi rehberli tur ise katılımcılara sergi ve eserler hakkında detaylı bilgi edinme imkânı sunuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 00:03 Güncelleme: 16.03.2024 - 00:03
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        Gelecek Hatıraları'na özel etkinlikler
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Gelecek Hatıraları sergisi kapsamında düzenlediği etkinliklere devam ediyor. Küratörlüğünü Ulya Soley’in üstlendiği sergi, pek çoğu Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan esinle üretilen güncel işleri bir araya getiriyor. Sergi paralelinde devam eden sanatçı konuşmalarının bu etkinliğine Yasemin Özcan ve Metehan Törer konuk oluyor. Konuşmacılar, 19 Mart Salı 18.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenecek etkinlikte, eserlerinin üretim süreçlerini, seramikle çalışma pratiklerini ve koleksiyonla kurdukları ilişkiyi seyircilerle paylaşacak.

        Üç farklı kuşaktan kadının toprakla ilişkisi

        Yasemin Özcan
        Yasemin Özcan

        Yasemin Özcan’ın sergi için ürettiği Tablet (2023) yerleştirmesi, üç farklı kuşaktan kadının toprakla ilişkisini merkeze alıyor. Otobiyografik özellikler taşıyan kurmaca dört öykü, arkeolojik hafızanın taşıyıcısı yazılı tabletlere referansla pişmiş toprak tabletlerde ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. 1955’ten bugüne uzanan bir zaman diliminden bu dört an, öykülerin ilişkilendiği nesnelerle; kutsal olduğuna inanılan ve şifa niyetine suyla karıştırılıp içilen toprak, mama kabına ekilen toprakta büyüyen dua çiçeği ve mezardan çıkan bir kumaş parçası ile beraber sergileniyor. İçe doğru kapanan form, toprağın koruma, saklama, iyileştirme gibi farklı işlevlerine bakan bu öykülerin odak noktasını oluşturuyor. Sergide, Özcan’ın 2016’dan bu yana süregelen ve başlığını Brian Friel’in Translations oyunundan alan Her şeyi hatırlamak bir tür deliliktir serisine dahil olan bir eser de yer alıyor.

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        Fani dünya, manevi aşk

        Metehan Törer
        Metehan Törer

        Metehan Törer’in sergide yer alan Yeryüzüne Doğanlar (2023) başlıklı yerleştirmesi ise nesilden nesile aktarılan bilgi ve hafızanın izini seramikler aracılığıyla sürüyor. SVİKV Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan 1950’lere tarihlenen çift kulplu vazoyu esin kaynağı olarak alan çalışma, bedeni andıran farklı formlarda zemine uzanmış vazolar ve etraflarına konumlandırılan anıtsı şamdanlardan oluşuyor. Seramik yüzeyini desenlemek yerine boyutlandırarak çalışan Törer, kırık karanfil motifini yerleştirmenin temel unsurlarından biri olarak kullanıyor. Koleksiyondaki objelerde de sıkça yer alan bu motifin ‘fani dünya’ veya ‘manevi aşk’ı temsil ettiği düşünülüyor. Zincirlerle birbirlerine bağlanan figürlerden oluşan bir ritüel alanını andıran Yeryüzüne Doğanlar, kuir beden hafızasını seramik nesnelerde yeniden canlandırıyor.

        Çevrimiçi Gelecek Hatıraları

        Sanatseverler, 21 Mart Perşembe 19.30’da gerçekleşecek çevrimiçi rehberli turda Gelecek Hatıraları sergisini üç boyutlu olarak gezebilecek. Güncel yapıtlar aracılığıyla hafıza ile gelecek tahayyülleri arasındaki bağlar üzerine düşünme alanı açan serginin turuna katılanlar, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’na farklı bir perspektiften bakma fırsatı bulacak.

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        #Pera Müzesi
        #Gelecek Hatıraları
        #Metehan Törer
        #Yasemin Özcan
        #müze
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