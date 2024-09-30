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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Pera Müzesi'nde Cadılar Bayramı'na özel filmler

        Pera Müzesi'nde Cadılar Bayramı'na özel filmler

        Pera Film, Cadılar Bayramı kapsamında sinemaseverlere özel bir seçki sunuyor. 'Korkunun Yüzleri' adlı program 18-31 Ekim arasında Pera Müzesi Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 00:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 00:20
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        'Korkunun Yüzleri' Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, her yıl dünyanın dört yanında kutlanan Cadılar Bayramı’na özel olarak hazırladığı yeni film seçkisini sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. 'Korkunun Yüzleri' başlıklı bu özel programda insan doğasının karanlık köşelerine ışık tutan iki kült korku filmi sinemaseverlerle buluşacak.

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        İzleyicilere yalnızca dehşetin sınırlarını zorlayan bir deneyim yaşatmakla kalmayan, aynı zamanda korkunun toplumsal ve psikolojik katmanlarına da derin bir bakış sunan programda, usta yönetmen Brian De Palma’nın yönettiği Günah Tohumu ile David Robert Mitchell imzalı Peşimdeki Şeytan yer alıyor.

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        Korku sinemasının iki kült yapımı sinemaseverlerin karşısında

        Peşimdeki Şeytan
        Peşimdeki Şeytan

        Başrollerinde Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi ve Bailey Spry’ın yer aldığı Peşimdeki Şeytan, sürekli tırmanan bir gerilim duygusu eşliğinde paranoya, güvenlik ve gençliğin masumiyetinin kaybı gibi temalar üzerinden metaforlarla dolu bir anlatıyı takip ediyor. Klasik slasher korku ögelerini özgün bir bakış açısıyla yeniden yorumlayan yapıt, 2000’li yılların en önemli gerilim filmlerinden biri olarak kabul görüyor.

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        Stephen King’in ünlü romanından usta yönetmen Brian De Palma tarafından sinemaya uyarlanan ve vizyona girdiği yıl iki dalda Oscar Ödülü’ne aday gösterilen Günah Tohumu’nda ise içe kapanık ve utangaç bir genç olan Carrie White’ın uğradığı zorbalıkların ardından telekinetik güçlerini keşfetmesiyle yaşanan dehşet verici olaylar anlatılıyor.

        Bu program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir. Biletler, Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

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        Gösterim Programı:

        Peşimdeki Şeytan |18 Ekim Cuma, 19.00 | 26 Ekim Cumartesi, 17.00

        Yönetmen: David Robert Mitchell / Oyuncular: Maika Monroe, Keir Gilchrist, Olivia Luccardi, Bailey Spry / ABD, 2014, 100’, DCP, renkli / İngilizce; Türkçe altyazılı

        Günah Tohumu | 19 Ekim Cumartesi, 17.00 | 31 Ekim Perşembe, 19.00

        Yönetmen: Brian De Palma / Oyuncular Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving, William Katt / ABD, 1976, 98', DCP, renkli / İngilizce; Türkçe altyazılı

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        #Pera Müzesi
        #Cadılar Bayramı
        #Günah Tohumu
        #Brian De Palma
        #film
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