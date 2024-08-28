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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Klasikleri yeni sezona 'Çellonun Hikâyesi'yle başlıyor

        Pera Klasikleri yeni sezona 'Çellonun Hikâyesi'yle başlıyor

        Pera Müzesi, Pera Klasikleri konser serisinin yeni sezonunu çellonun iki ustası Münif Akalın ve Julya Krepak'ın performansıyla açıyor. 14 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek Çellonun Hikâyesi temalı konser, dinleyicileri 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir müzikal yolculuğa davet ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:10
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        Pera Klasikleri yeni sezona 'Çellonun Hikâyesi'yle başlıyor
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularına yer verdiği Pera Klasikleri konser serisinde yeni sezonu çellonun iki usta ismi Münif Akalın ve Julya Krepak’ı ağırladığı bir konserle açıyor.

        Çellonun Hikâyesi temasıyla gerçekleşecek konser, sonbaharın huzuruna 17. yüzyıldan günümüze uzanan bir repertuvarla eşlik edecek.

        Usta çellistler Akalın ve Krepak konserde Rameau, Bach, Couperin, Vivaldi, Haydn, Boccherini, Faure, C. St. Saens, Falla, Gardel ve Piazzola’dan eserler seslendirecek.

        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 14 Eylül Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

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        #Çellonun Hikâyesi
        #Pera Müzesi
        #Pera Klasikleri
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