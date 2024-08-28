Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!

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Esenyurt'ta eski sevgilisinin evinde yangın çıkardığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 25 Ağustos'ta Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan bir sitedeki dairede gece saatlerinde çıkan ve dumandan etkilenen 5 kişinin hastanede tedavi altına alındığı yangınla ilgili çalışma yaptı.

DEKONT BİLGİSİ ŞOKE ETTİ Yangın çıkan dairede oturan M.B'nin olay sırasında il dışında olduğunu belirleyen ekipler, M.B. ile yaptıkları telefon görüşmesindeki "yangını eski erkek arkadaşı M.Ö'nün çıkarmış olabileceği, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine ilişkin video kayıtları ve hesabına para atan bu kişinin, dekontun açıklama kısmına tehditlerle beraber her şeyi yaktım şeklinde yazdığı yönündeki" beyanları üzerine M.Ö'yü gözaltına aldı. REKLAM

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Bu arada, itfaiye ekiplerinin yangının kundaklama nedeniyle çıktığı yönünde tespit yaptığı belirtildi.