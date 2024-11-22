Pentagon: Rusya saldırıdan önce bizi bilgilendirdi

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        Pentagon: Rusya saldırıdan önce bize bilgi verdi

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rusya'nın Ukrayna'da kıtalararası balistik füze kullandığını ve öncesinde de kendilerine haber verildiğini doğruladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 02:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 02:20
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        Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında, "Rusya'nın deneysel bir balistik füze fırlattığını doğrulayabilirim." diyerek, bunun RS-26 Rubezh türü IRBM denilen kıtalararası balistik füze olduğunu belirtti.

        "FÜZELER FIRLATILMADAN ÖNCE BİLGİLENDİRİLDİK"

        AA'nın haberine göre; füzelerin fırlatılmadan kısa süre önce "Nükleer Risk Azaltma" kanalları aracılığıyla ABD'nin bilgilendirildiğini kaydeden Singh, bu tür füzelerin ilk defa savaş alanında kullanılması nedeniyle "deneysel" ifadesini kullandıklarını söyledi.

        Singh, "Bu, savaş alanında kullanılan yeni bir tür ölümcül yetenek. Bu kesinlikle bizim için bir endişe kaynağı ve şu anda etkilerine dair bir değerlendirmemiz yok, ancak elbette endişelendiğimiz bir şey." diye konuştu.

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        Rusya'nın nükleer pozisyonunda herhangi bir değişiklik gözlemlemedikleri için ABD'nin duruşunda da şu an bir değişiklik olmadığını belirten Singh, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, Kuzey Kore askerlerini sokarak tırmandırdığını savundu.

        Singh, ABD'nin sağladığı Kara Taktik Füze Sistemlerinin (ATACMS) Ukrayna tarafından Rus toprağı Braynsk bölgesine kullanılmasıyla ilgili bir soruya ise "Bu konuda hala açıklayabileceğim veya doğrulayabileceğim bir şey yok." şeklinde cevap vermekle yetindi.

        Rusya Savunma Bakanlığı, 19 Kasım’da Ukrayna'nın Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli taktik ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmiş, Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus ordusunun bugünkü hava saldırısında kıtalararası balistik füze kullandığını açıklamıştı.

        ABD'NİN SAĞLADIĞI MAYINLAR SADECE UKRAYNA İÇİNDE KULLANILACAK

        Pentagon Sözcü Yardımcısı Singh, ABD'nin Ukrayna'ya Rus ordusunun ilerleyişi karşısında kullanma izni verdiği antipersonel mayınlar hakkında da Ukrayna ordusunun ABD'ye bu mayınları "sadece Ukrayna içinde kullanacakları konusunda güvence verdiğini" anlattı.

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        Ukrayna'ya birçok çeşit mayın sağladıklarını belirten Singh, ancak bu konuda detaya girmeyeceğini söyleyerek, "Bu mayınları sağlamamızın nedeni, savaş alanı değiştikçe ve mücadele zamanla evrildikçe bizim de evrildiğimizi belirtmek önemli." ifadesini kullandı.

        ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün, Rusya'nın savaş alanındaki ilerlemesini yavaşlatmasına yardımcı olmak için Ukrayna'nın ABD üretimi antipersonel kara mayınlarını kullanmasına izin verileceğini bildirmişti.

        Dünyanın pek çok ülkesinin taraf olduğu sözleşmelerle yasaklanan antipersonel kara mayınları, siviller için kalıcı bir tehdit oluşturdukları gerekçesiyle yardım kuruluşları ve aktivistler tarafından uzun süredir eleştiriliyor. ABD ve Rusya söz konusu anlaşmalar içinde yer almıyor.

        Kalıcı olmayan kara mayınları genellikle pil gerektiriyor. Bu nedenle zamanla patlayamaz hale geliyor. Bu sebeple bu antipersonel kara mayınlarının uzun yıllar kalan diğer mayınlara göre siviller için daha güvenli olduğu savunuluyor.

        ABD'nin 2022 itibarıyla yaklaşık 3 milyon antipersonel kara mayını stokunun bulunduğu ifade ediliyor.

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        #Son dakika haberler
        #Pentagon
        #rusya
        #Ukrayna
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