Kadın bedeni üzerinden yapılan eleştirilerin, dünya çapında problem olduğunu belirten oyuncu, "Regl, menopoz ve doğum sonrası depresyonu gibi kelimeler bugün bile laf arasında geçtiğinde, gerginliğe neden oluyor. Toplum bunları tabu olarak tutuyor ve çileden çıkıyorum. Bizim sektördeyse gelişme var ama bu sadece bir başlangıç" dedi.