Pendikspor: 3 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor, evinde Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Hakan Yeşil, Jonson Clarke-Harris (p) ve Hüseyin Maldar'ın golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 26'ya yükseltti. 51. dakikada Batuhan Çelik ile penaltı atışından yararlanamayan Ümraniyespor, haftayı 11 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Pendikspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16'da Hakan Yeşil, 67'de penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+1. dakikada Hüseyin Maldar attı.
Konuk ekipte forma giyen Batuhan Çelik, 51. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 26'ya yükseltirken, Ümraniyespor ise 11 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Hatayspor'a konuk olacak. Ümraniyespor, Bodrum FK'yı ağırlayacak.