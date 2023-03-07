Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Pendikspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Pendikspor, 3-2'lik skorla kazandı.

Pendikspor, 20. dakikada Aias Aosman'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Tuzlaspor, 86. dakikada James Adeniyi'nin penaltısı ile skoru eşitledi.

90+2. dakikada Regattin'in golüyle Pendikspor tekrar öne geçti. Tuzlaspor, 90+13. dakikada Bünyamin Yürür'ün golüyle skoru yeniden dengeye getirdi.

Pendikspor, 90+17. dakikada Hasan Kılıç'ın golüyle 3 puana uzandı.