Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik'te trafik tartışmasında kuryeye çarpan şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Pendik'te trafik tartışmasında kuryeye çarpan şüpheli tutuklandı

        Pendik'te trafik tartışmasında motosikletli kuryeye çarparak ağır yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü Vedat Kızıl, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 19:04 Güncelleme: 09.02.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuryenin üzerine aracını sürmüştü...Tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay 8 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Çamşeşme Mahallesi'nde yaşandı. Trafikte 34 EH 6467 plakalı otomobil sürücüsü Vedat Kızıl ile 34 KYG 127 plakalı motosikletli kurye F.F. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle motosikletli kurye, otomobilin sağ aynasını kırdı. Duruma öfkelenen sürücü otomobiliyle motosikletli kuryeye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletli kurye F.F., öndeki çekici ile Vedat Kızıl'ın aracının arasında sıkışarak ağır yaralandı. Yakalanan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        "GAZLA FRENİN YERİNİ KARIŞTIRDIM"

        Savcılık ifadesinde Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde Veteriner Sağlik Teknikeri olarak çalıştığını söyleyen şüpheli Vedat Kızıl, "Olay günü 34 EH 6467 plakalı aracım ile Aydınlı Yolu Caddesi'nde seyir halinde devam ederken olay nedeni ile ismini ögrendigim 34 TEC 61 plakalı aracı kullanan A.B.A. isimli kişi ile yol verme meselesi yüzünden aramızda tartışma yaşandı. Bu kişi tartışma sırasında bana, 'Şerefsiz in aşağı seni gebertirim' şeklinde sözler söyledi. Araya vatandaşlar girdi. Daha sonra bu araçla aynı istikamette yola devam ettik. Yaklaşık 100 metre sonra sağımda solumda iki tane motosiklet sürücüsü gördüm. Bu kişiler, 'Şerefsiz sağa çek. Aşağı in. Taksici seni öldüremedi, biz öldüreceğiz' dediler. Bu kişilerle herhangi bir tartışma yaşamamıştım. Bu kişiler bana, 'Bize vurdun' dediler. Ancak ben kimseye çarpmadığımı söyledim. Daha sonra kurye olan şahıs aracın solundan sağ tarafına geçti ve aracımın sağ aynasını kırdı. Daha sonra benim aracımın önüne atladı. Ben de o anki şokla gazla frenin yerini karıştırdım ve bu kişiye çarptım. Daha sonra A.B.A. isimli şahıs taksiden inip beni yumruklamaya başladı. Yaptığım eylemin tek amacı mal ve can güvenliğini korumaktı. Taksi şoförü ve motosiklet sürücülerinin beraber hareket ettigini düşünüyorum. Beni yaralayan, hakaret eden ve beni tehdit eden A.B.A. isimli şahıstan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan, aracımın aynasını kıran kurye şahıstan ve yine aynı şekilde bana hakaret ve tehditte bulunan diğer motosiklet sürücüsünden sikayetçiyim. Ben 16-17 yaşımdan beri bipolar hastasıyım" dedi.

        "KASTİ OLARAK ARACI MÜŞTEKİNİN ÜZERİNE SÜRMEDİM"

        Savcılıktan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli Vedat Kızıl, buradaki savunmasında, "Kamera görüntüleri bildiğim kadarı ile kısıtlı şekilde alınmıştır. Kamera kayıtları incelenirse olayın çete halinde işlendiği açık olacaktır. Fırından ekmek almaya gittim. Arabama binmeye çalışırken devam etmeme engel oldu. Aracımın aynasını motorcu kırdı. Ben motorcunun üzerine sürmedim. Sağımdan geçip aynamı kırdı. Beni durdurup saldırmak için aracımın önüne geçti. Kaza öncesinde iki motorcu sağlı sollu yol boyunca beni takip ettiler. Bir tanesi bıraktı, diğeri takibe devam etti. Soldan sağıma geçip iki aracın arasına girdi ve aynamı kırdı. Aramızda husumet yoktur. Tanımam bilmem. O anlık panik ve heyecanla ne yaptığımı bilmiyorum. Yumruklarla neye uğradığımı bilemedim. Kamera kayıtları incelenirse polis gelene kadar, bana gerek taksici gerek çevredekiler saldırdılar. Kasti olarak müştekinin üzerine aracı sürmedimö dedi.

        TUTUKLANDI

        Savunmayı dinleyen Sulh Ceza Hakimliği, Şüpheli Vedat Kızıl'ın ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmasına karar verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Adana Demirspor sahadan çekildi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan sarı serum açıklaması
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Hukuk Fakültelerine giriş kriterleri değişti
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        Kayıp kardeşlerden Velat şüphesi!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        F.Bahçe Alanya'da zorlanmadı!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Hesap kavgasında cinayet! Garson canından oldu!
        Santorini'de panik!
        Santorini'de panik!
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe kaliteli ayaklarıyla kazandı"
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Sigarayı bırakmanın ipuçları
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Szymanski'den tarihe geçen gol!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        Habertürk Anasayfa