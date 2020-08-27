İstanbul'un Pendik ilçesinde lastik değiştirdiği sırada ambulans şoförüne kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bacağından yaralanan sağlık çalışanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silahlı saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde bulunan özel bir şirkete ait ambulansın sol arka tekeri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tarafından bıçaklandı. Ambulans şoförü Yusuf Durak, bir süre sonra durumu fark edip patlak olan lastiği değiştirmek istedi. Yusuf Durak lastikle uğraştığı sırada, kimliği bilinmeyen bir başka kişi arkadan gelerek Durak'a iki el silahla ateş açtı ve olay yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Bacağından yaralanan ambulans şoförüne ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları olay yerinde yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacağından yaralanan ambulans şoförü Yusuf Durak, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Durak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri sokak içerisinde, Pendik Asayiş Büro Amirliği ekipleri de sağlık çalışanını yaralayan kişiyi yakalamak için inceleme başlattı. Ambulansın lastiğini değiştirmeye gelen İzzet Fidan, "Ambulans şoförü bizim müşterimiz. Lastiği bıçaklamışlar. Sonra aralarında tartışma çıkmış. Ardından şoföre silah ile ateş açmışlar" diye konuştu.
Serkan Altun ise, "Silah sesleri duyduk. Balkona koştuğumuzda ambulans şoförünün yaralandığını gördük. Yanında da ambulansta çalışan abla vardı. 'Çok kanaması var, yardım edin' diye bağırıyordu. Vuran kişi de kaçmış" İfadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!