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Haberler Dünya Paul Pelosi’ye çekiçli saldırının kamera kayıtları paylaşıldı

Pelosi'nin eşine çekiçli saldırının kamera kayıtları paylaşıldı

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi’ye saldıran David DePape'yle ilgili olay anına ait görüntüler paylaşıldı.

Giriş: 28.01.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
Paul Pelosi’ye çekiçli saldırının kamera kayıtları paylaşıldı
Pelosi'ye çekiçli saldırının kayıtları paylaşıldı
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San Francisco Yüksek Mahkemesi, geçen yıl Paul Pelosi'ye San Francisco’daki evinde yapılan saldırıyla ilgili, güvenlik kamerası kayıtlarını ve 911 çağrısı üzerine eve olay yerine ulaşan polisin vücut kamerasından kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, saldırgan DePape'nin elindeki çekiçle Pelosi ailesinin evinin kapısını kırarak içeri girdiği tespit edilirken, polis kamerasında ise saldırı anı net olarak görüldü.

Polisin vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, ilk önce Paul Pelosi'nin saldırganın elindeki çekici tuttuğu, polisin DePape'ye çekici bırakmasını istemesi üzerine saldırganın "Ah hayır" diyerek çekici var gücüyle yaşlı adamın başına doğru savurduğu kayıt altına alındı.

Şoke edici videonun devamında Paul Pelosi'nin yerde baygın halde yattığı, polislerin ise saldırganı kelepçelemeye çalıştığı görüntüler yer aldı.

Söz konusu iki video kaydının yanı sıra, tutuklandıktan sonra DePape ile yapılan bir polis görüşmesine ve Paul Pelosi'nin DePape evdeyken yaptığı 911 aramasının ses kayıtları da paylaşıldı.
Görüntü ve ses kayıtlarının servis edilmesinin ardından basına konuşan Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kocasının hayatına kasteden "ölümcül saldırının görüntülerini seyretmeye niyetli olmadığını" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Zanlı David DePape 28 Ekim 2022'de, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine yerel saatle 02.27'de girerek 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'yi başına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği iddia edilmişti.

DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenebileceği belirtiliyor.

San Francisco'daki Yüksek Mahkeme, 3 Kasım’da yapılan ilk duruşmada, Nancy Pelosi'nin evine zorla girmek, kocasını darbetmek ve Temsilciler Meclisi Başkanı'nı kaçırmaya çalışmakla suçlanan zanlı DePape'nin kefaletsiz yargılanmasına hükmetmişti.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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