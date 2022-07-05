"HİÇ AKLIMDA OLMAYAN BİR DEĞİŞİMDİ"

Öztekin, zayıflama süreci hakkında da şunları söylemişti:

Aslında hiç aklımda olmayan bir değişimdi bu. Çünkü ben kiloluyken de mutlu olan biriydim. Ta ki 27 yaşında bir sabah uyanıp, güne 5 tane ilaçla başladığımı fark edinceye kadar... Tiroit, insülin direnci, gizli şeker, hormon düzenleyici derken 'Daha 27'de bu, ya sonrası?' dedim kendime. Artık kilomda durdurulamaz bir yükseliş vardı ve bir yola girdim.

Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum. 27 yılı yaşayan Pelin'le bu Pelin çok farklı. Çünkü küçüldükçe büyüdüm. Mide ameliyatım, bu süre içinde verdiğim 90 kilonun sadece 55-60 kilosuna yardımcı oldu.

Kalan 30 kiloyu, 'Haydi kızım, bunu da yaparsın' motivesi ve sporu bir yaşam tarzı haline getirerek verdim. Ardından operasyon geçirerek karın ve basen bölgemde, zayıflama sonrası sarkan kısımlardan kurtuldum.