Pelin Öztekin'den 'oryantal' şov

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Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, geçtiğimiz akşam evde yakın arkadaşlarıyla buluştu.

Geceden eğlenceli anları Instagram'dan paylaşan Öztekin, bir ara oryantal dans performansını gözler önüne serdi.

Videoda kıvraklığıyla dikkat çeken 34 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

"TAM HAYAL ETTİĞİM GİBİ OLDU"

Öte yandan gönlünü iş insanı Alican Tabak'a kaptıran Pelin Öztekin, Tabak için özel bir pasta yaptırdı. "Tam hayal ettiğim gibi oldu." diyen ünlü oyuncu, o anları da ölümsüzleştirmişti.

Sevgilisiyle birlikte objektif karşısına geçen Pelin Öztekin, "İyi ki..." ifadelerini kullanmıştı.

AŞKINI KAŞ'TA İLAN ETMİŞTİ

Öztekin, Alican Tabak ile aşk yaşadığını Instagram'dan ilan etmişti. Sevgilisiyle kamera karşısına geçen Öztekin, Kaş tatilinde birlikteliğini duyurmuştu.