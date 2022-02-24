"İYİ Kİ SENİN KIZINIM"

'Babalar kızlarının ilk aşkıdır' lafını anlamayanlara inat, o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam... Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak.

Elveda sana benim daimi yol göstericim... İyi ki senin kızınım, İyi ki sen babiş... Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş'um...