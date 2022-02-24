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Pelin Öztekin: Babam (Rasim Öztekin) ile gişede kapışacağız!

Pelin Öztekin: Babamla gişede kapışacağız!

Önceki gün objektiflere yansıyan Pelin Öztekin, basın mensuplarının, "Babanız rahmetli Rasim Öztekin'in filmi 'Dijital Esaret', 11 Mart'ta gösterime girecek. Neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevapladı. Oyuncu, "Evet, babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Hatta şöyle ki; benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız! İnşallah o geçer beni. Babam bu sefer filmini gökyüzünde izleyecek, benim için de değişik bir durum" ifadelerini kullandı

24.02.2022 - 08:19 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pelin Öztekin (34), önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını kırmayıp, kafeden çıkan Öztekin, açıklamalarda bulundu.

  • "BABAM İLE GİŞEDE KAPIŞACAĞIZ!"

    Muhabirlerin, "Babanız rahmetli Rasim Öztekin'in filmi 'Dijital Esaret', 11 Mart'ta gösterime girecek. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, "Evet, babam vefat etmeden önce son bir filmde oynamıştı. Ben izleyemedim hiç sahnelerini henüz. Çok değişik bir duygu olacak benim için de. Hatta şöyle ki; benim de o tarihlerde filmim gösterime girecek. Babam ile gişede kapışacağız! İnşallah o geçer beni. Babam bu sefer filmini gökyüzünde izleyecek, benim için de değişik bir durum." şeklinde konuştu.

  • "KİLOLUYKEN ROL SEÇME GİBİ BİR DURUMUM YOKTU"

    2014 yılında 156 kiloyken mide küçültme ameliyatı olan Pelin Öztekin'e, son dönemde yapılan, "Kilolulara başrol ve istediği rol verilmiyor." yorumları hatırlatıldı.

    Konuyla ilgili konuşan Öztekin, "Ben kiloluydum, daha komik roller geliyordu bana. Belliydi hangi rollerin geleceği ama zayıflayınca 'fettan', 'sinirli yenge' modeli gibi değişik roller gelmeye başladı. Önceden rol seçme gibi bir durumum yoktu ama kilo verdikten sonra rol seçme durumu oldu bende de." ifadelerini kullandı.

  • "İŞSİZ KALDIM!"

    Basın mensuplarınıni "Kiloluyken ve zayıflama sürecinde teklifler gelmeye devam ediyor muydu?" sorusununu da cevaplayan oyuncu, "Kilo verme sürecinde hiç teklif gelmedi, işsiz kaldım. Kilo vermeye başlayınca kalıbın dışına çıktım ve böylelikle farklı roller gelmeye başladı." açıklamasını yaptı.

  • "BEN SONUNDA BÜYÜDÜM BABA"

    Öte yandan tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

    Oyuncu, babasının vefatının ardından duygusal bir yazı kaleme almıştı. Pelin Öztekin, yayınladığı gönderide şunları söylemişti:

    Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş... Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba...

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