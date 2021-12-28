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Pelin Karahan: İlk göz ağrım Ali Demir'im 7 oldu!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın büyük oğlu Ali Demir, 7. yaşına bastı. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı kaleme alan Karahan, paylaşımında "Merhametinin hiç eksik olmadığı, kalbinin ve aklının doğru insanlarla buluştuğu güzel yılların olsun" ifadelerini kullandı

28.12.2021 - 14:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile nikah masasına oturan Pelin Karahan,Bir döneme damgasını vuran 'Kavak Yelleri' dizisinde canlandırdığı 'Aslı' karakteriyle adını duyuran Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay'la dünya evine girmişti.

    İki çocuğu bulunan ve mutlu aile pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşan çiftin büyük oğlu Ali Demir, 7. yaşında girdi.

  • Oğlunun fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Pelin Karahan, paylaşımına duygusal bir not düştü. 

  • "MERHAMETİN HİÇ EKSİLMESİN"

    37 yaşındaki oyuncu, Ali Demir'e şu sözlerle seslendi:

    Ah ne ara büyüdün sen... Canım oğlum, ilk göz ağrım, Ali Demir'im bugün 7 oldu. Merhametinin hiç eksik olmadığı, kalbinin ve aklının doğru insanlarla buluştuğu güzel yılların olsun.

  • Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Karahan'ın eşi Bedri Güntay da oğlunun fotoğrafına "Benim babam..." notunu düştü.

  • "TECRÜBESİZDİM"

    Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Oyunculuğa başladığı 'Kavak Yelleri' dizisiyle ilgili konuşan Karahan, "Gözümü orada açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. Tüm sorumluluk dört ana karakter üzerindeydi. Ben de tecrübesizdim. İnsanlar hala bana 'Aslı' diyerek sesleniyor. O yükü taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum" demişti.

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