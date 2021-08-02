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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Bodrum'da tatil yapan oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Yalıkavak'te objektiflere yansıdı. Elinde alışveriş poşetleri bulunan Karahan, gazetecilerle sohbet etti.

Pelin Karahan, muhabirlerin geçtiğimiz günlerde eşi Bedri Güntay hakkında çıkan 'Parfüm' davası ile ilgili haberleri sorması üzerine açıklamalarda bulundu.

"BİZ DE MAĞDUR OLAN TARAFTAYIZ"

Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Bu zaten daha önceden devam eden bir dava. Yeni olan bir şey değil. Burada benim eşim de mağdur durumda. Eşimin onlardan daha önce açtığı bir dava var zaten. Bu haberlerin eşimin en başarılı olduğu ve kariyerinin en iyi olduğu dönemde çıkması çok manidar. Daha süreci devam ediyor. Biz de mağdur olan taraftayız." diyerek, Güntay'a destek oldu.

Oyuncu Pelin Karahan’ın, iş insanı eşi Bedri Güntay (38) hakkında ‘hayali ihracat’ suçlaması ile dava açılmıştı. 18 yıla kadar hapsi istenen Güntay, ihracatını yapmadığı parfümler üzerinden KDV iadesi almakla suçlanıyordu. Güntay’ın da aralarında olduğu 7 sanık ekim ayında hâkim karşısına çıkacak.