Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 3 yıllık birlikteliğin ardından 2016 yılında nikah masasına oturmuştu.

Dört aylık hamile olan Pelin Akil, son gittiği kontrolde büyük şaşkınlık yaşamıştı. İkiz kız bebekleri olacağını öğrenen oyuncu, bu haberle yakınlarını sevindirmişti. Pelin Akil-Anıl Altan çiftinin ikiz bebekleri Alin ve Lina, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelmişti.

Çiftin bebekleri Alin ve Lina, 3 aylık oldu. Mutlu aile pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Pelin Akil, bu kez 3 aylık kızı Lina'nın anneannesine 'Anne' dediği anları takipçileriyle paylaştı.

"KIZIM İLK KEZ ANNEANNESİNE 'ANNE' DEDİ"

Duygu dolu anları sosyal medya hesabından yayınlayan Akil, paylaşımına şu notu düştü:

Kurban olurum... Story'de kalmasın istedim. 20 Temmuz 2019 bugün tam 3 ayları bitti. 3 ay önce bugün de ağzım kulaklarımda ve her an gözlerim doluydu. Şu anda da öyle... Çok şükür, bin şükür sizi bana verene... Lina kızım ilk kez anneannesine 'Anne' dedi ve bu kayıtlara geçti... Alin’im sıra sende... Kulaklarımdan sesiniz hiç eksik olmasın. Sizi canımdan çok seviyorum. Güzel anneanne tabi seni de...