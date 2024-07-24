Pelin Akil: Deli değilim
Pelin Akil, Yunanistan'dan sonra geçtiği Alaçatı'dan bir fotoğraf paylaştı. Akil, paylaşımına gizemli bir not ekledi
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Ünlüler, zaman zaman sosyal medya hesabından bulundukları paylaşımlara gizemli notlar ekliyor.
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Ailesiyle Yunanistan'daki tatilini Alaçatı'da devam ettiren Pelin Akil de o ünlülerden biri.
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38 yaşındaki Pelin Akil, 3.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına; "Ben, deli değilim. Benim gerçekliğim seninkinden farklı" yazdı.
Pelin Akil'in notuyla kime göndermede bulunduğu anlaşılamadı.
Fotoğraflar: Instagram
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