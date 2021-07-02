Peker Açıkalın (d. 1 Mart 1963, Kars), Türk oyuncudur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Mezun olduktan sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapmıştır.
1987 yılında Nilüfer Açıkalın'la evlendi, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Sanatçı ilk önce 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT 1 kanalında kitlelerin önüne çıkmıştır. Dizide aynı zamanda Levent Tülek de rol almıştır.
Birçok dizide rol almıştır. Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış kendine özgü çakkıdı dansı hafızalara kazınmıştır, ancak çeşitli sebeplerden dolayı 1,5 sene yer aldığı Avrupa Yakası kadrosundan ayrılmıştır. Dizi, kadrosuna Binnur Kaya ve Gürgen Öz'ü dahil ederek yoluna devam etmiştir.
Ünlü oyuncu daha sonra TRT 1'de yayınlanan, baş rollerinde Emre Altuğ ve Ragga Oktay'ın bulunduğu Mert ile Gert dizisinde Zihni Göktay'ın oğlunu oynamıştır. 1 sene sonra Yahşi Cazibe dizisine başlayıp, ani bir kararla diziden ayrılmıştır, bunun nedenini "Oynadığım karakterin etkisi bir süre sonra azaltıldı. Bir şeyin değişmediğini görünce de ayrıldım. Her şey para değildir, para için ikinci rollerin adamı olmam" diyerek açıklamıştır. 2011'de Kadıköy'de girdiği bir tartışma sırasında kalp krizi geçirmiştir.
Narin Şeker Açıkalın
Niran Ünsal, Narin Şeker ve Peker Açıkalın
PEKER AÇIKALIN'IN DİZİLERİ
1994: Gülşen Abi - Alper
1995/1998/2000: Çiçek Taksi-Ömer Şen
2002: Ekmek Teknesi - Cengiz
2002: Ev Hali - Oral
2006: Avrupa Yakası - Gaffur Aksoy
2007: Yalan Dünya - Nibun
2008: Mert ile Gert - Cenabettin Seçkin
2010: Yahşi Cazibe - Peker Pekmez
2012: Türk'ün Uzayla İmtihanı - Ziya
2018: Ege'nin Hamsisi - Horoz Ağa
PEKER AÇIKALIN'IN FİLMLERİ
1999: Kara Kentin Çocukları - Özgür
2002: Kolay Para - Ender
2003: Hababam Sınıfı Merhaba - Psiko
2004: Hababam Sınıfı Askerde - Psiko
2005: O Şimdi Mahkum - Erketeci
2005: Maskeli Beşler İntikam Peşinde - Bahattin
2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk - Psiko
2006: Maskeli Beşler: Irak - Bahattin
2006: Amerikalılar Karadeniz'de 2 - Ercüment
2008: Maskeli Beşler: Kıbrıs - Bahattin
2008: Destere - Hayrettin
2009: Türkler Çıldırmış Olmalı - Kadir
2014: Gülcemal - Gülcemal
2014: Polis Akademisi Alaturka - Kinyas
2017: Vezir Parmağı - Nazik
2018: Baba 1.5 - Seyfi
2018: Karımı Gördünüz Mü? - Hakkı Geçer
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