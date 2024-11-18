Pegasus uçağında panik

Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye indi.

REKLAM advertisement1

Üç saat havada kalan ve defalarca türbülansa yakalanan uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Bu sırada fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin denildiği ileri sürüldü.

Dün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan uçağın Kayseri'ye zorunlu iniş yapmasının ardından çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.