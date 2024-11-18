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        Haberler Gündem Güncel Pegasus uçağında panik | Son dakika haberleri

        Pegasus uçağında panik

        Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye indi. Üç saat havada kalan ve birçok kez türbülansa yakalanan uçakta panik anları yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 11:10
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        Pegasus uçağında panik
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        Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye indi.

        Üç saat havada kalan ve defalarca türbülansa yakalanan uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Bu sırada fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin denildiği ileri sürüldü.

        Dün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan uçağın Kayseri'ye zorunlu iniş yapmasının ardından çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.

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