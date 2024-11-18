Pegasus uçağında panik
Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye indi. Üç saat havada kalan ve birçok kez türbülansa yakalanan uçakta panik anları yaşandı
Pegasus'un İstanbul-Çukurova Havalimanı seferini yapan uçak olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri'ye indi.
Üç saat havada kalan ve defalarca türbülansa yakalanan uçak, Kayseri Erkilet Havalimanına zorunlu iniş yaptı. Bu sırada fenalık geçiren bir yolcuya havaalanında sağlık ekipleri müdahale ederken, yolculara Adana'ya kendi imkanlarınızla gidin denildiği ileri sürüldü.
Dün saat 16.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan uçağın Kayseri'ye zorunlu iniş yapmasının ardından çok sayıda yolcu, Erkilet Havalimanı'nda mahsur kaldı.