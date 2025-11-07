Pegasus'ta İzmir-Mısır arası 1 euro! İşte Pegasus Mısır kampanyası tarihleri
Pegasus İzmir ve Mısır arasında başlattığı kampanyada, iki rota arasındaki uçuşları 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 1000 koltukla sınırlandırılan kampanya 7-11 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak. İşte, Pegasus kampanya detayları
PEGASUS'TA İZMİR-MISIR ARASI 1 EURO
1000 adet koltukla sınırlandırılan kampanya dahilinde iil uçuş Şarm El Şeyh'e 17 Aralık'ta, Kahire'ye ise 18 Aralık'ta yapılacak.
