        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'ta İzmir-Mısır arası 1 euro! Pegasus Mısır kampanyası tarihleri, bilet fiyatları ve seyahat tarihi

        Pegasus'ta İzmir-Mısır arası 1 euro! İşte Pegasus Mısır kampanyası tarihleri

        Pegasus İzmir ve Mısır arasında başlattığı kampanyada, iki rota arasındaki uçuşları 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 1000 koltukla sınırlandırılan kampanya 7-11 Kasım 2025 tarihlerinde geçerli olacak. İşte, Pegasus kampanya detayları

        Giriş: 07.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 07.11.2025 - 15:43
        • 1

          Pegasus İzmir ve Mısır arasındaki uçuşlara özel düzenlediği kampanya kapsamında biletleri 1 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı. 7-11 Kasım arasında geçerli olacak kampanya dahilinde yolcular 17 Aralık 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        • 2

          PEGASUS'TA İZMİR-MISIR ARASI 1 EURO

          Pegasus İzmir ve Mısır arasında başlattığı kampanyada biletleri 1 eurodan satışa çıkardı. 7-11 Kasım tarihleri arasında kampanyadan bilet alan yolcular, 17 Aralık 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

        • 3

          1000 adet koltukla sınırlandırılan kampanya dahilinde iil uçuş Şarm El Şeyh'e 17 Aralık'ta, Kahire'ye ise 18 Aralık'ta yapılacak.

