Pegasus 20-21 Ağustos'ta geçerli olmak üzere iki günlük kampanya başlattı. Kıbrıs yönlü biletler 5 Euro'dan başlayan fyatlarla satışa çıktı. Bu gece bitecek kampanya 10 bin koltuk ile sınırlandırıldı. İşte, Pegasus indirimli uçak bileti kampanyası ile indirimli hat seferleri...