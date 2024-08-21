Pegasus indirimli Kıbrıs bileti kampanyası devam ediyor! Pegasus kampanyası detayları nelerdir?
Pegasus, Kıbrıs yönlü biletler için bir kampanya başlattı. Kıbrıs biletleri 5 Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 10 bin koltuk ile sınırlı olan kampanyada uçak seferleri Kıbrıs inişli olmak üzere; Ankara, Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir gibi birçok şehri kapsıyor. İşte, Pegasus indirimli Kıbrıs bileti kampanyası...
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Pegasus 20-21 Ağustos'ta geçerli olmak üzere iki günlük kampanya başlattı. Kıbrıs yönlü biletler 5 Euro'dan başlayan fyatlarla satışa çıktı. Bu gece bitecek kampanya 10 bin koltuk ile sınırlandırıldı. İşte, Pegasus indirimli uçak bileti kampanyası ile indirimli hat seferleri...
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PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
Kampanya 20 Ağustos'ta başladı ve 21 Ağustoos saat 23.59'a kadar devam ediyor.
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PEGASUS İNDİRİMLİ KIBRIS BİLETLERİ SEYAHAT TARİHLERİ NEDİR?
Kampanya, 20 Kasım 2024-15 Ocak 2025 (Türkiye yerel saatine göre 20 Kasım 2024 saat 00.01’den itibaren 15 Ocak 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kıbrıs uçuşları için geçerli olacaktır.
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Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar
5€+vergilerle olan hatlar:
İzmir-Ercan-İzmir
Ercan-Kayseri
Antalya-Ercan-Antalya
Çukurova- Ercan-Çukurova
Ankara- Ercan-Ankara
İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen
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9€+vergilerle olan hatlar:
Ercan-Diyarbakır
Ercan-Gaziantep
19€+vergilerle olan hatlar:
Kayseri-Ercan
Diyarbakır-Ercan
Gaziantep-Ercan