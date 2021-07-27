Demokratlar, ABD Başkanı Biden’a çağrıda bulundu

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Guardian'ın aktardığı habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Kongresinden dört Demokrat, Biden yönetimini, İsrail merkezli şirket ‘‘NGO Group’’ firmasına yönelik eylem çağrısında bulunmaya davet etti. Aynı zamanda bu tür şirketlere yönelik de yaptırımlar uygulanmasına yönelik çağrı yapıldı.

İsrail merkezli şirketin ürettiği casus yazılım Pegasus aracılığıyla hükûmetleri, siyasetçileri, diplomatları, gazetecileri, insan hakları savunucuları, aktivistler, avukatlar ve iş insanlarını izlediği ortaya çıkmış, İsrail ise bu yazılımın yalnızca güvenlik ve terör gerekçesiyle kullanıldığının iddia etmişti. Açıklama, 17 medya kuruluşunun dahil olduğu ortak bir raporun kamuoyuyla paylaşılmasından sonra geldi. Şirket ''uygulamayı kötüye kullananların'' suçlanması gerektiğini aktarmıştı.

Uluslararası Af Örgütü'nün güvenlik laboratuvarlarında yapılan örnek incelemesine göre de telefonunda NSO Group’un Pegasus casus yazılımının bulaştığı veya izleri olduğu bazı kişiler bulunuyor.