Pegasus 2025 için indirimli bilet kampanyası bugün bitiyor!
Pegasus 16-17 Ekim'de geçerli olacak indirimli bilet kampanyası bugün saat 23.59'da bitiyor. 2025 yılı seyahatleri için satışa çıkan biletler, 9 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte, Pegasus indirimli bilet kampanyası detayları...
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Pegasus'un dün başlattığı indirimli uçak bileti kampanyası bugün saat 23.59'da sona eriyor. Kampanya dahilinde vizeli veya vizesiz gidilebilecek birçok ülke için bilet fiyatları 9 eurodan başlıyor. İşte, Pegasus 2025 indirimli yurt dışı bilet kampanyası...
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PEGASUS 2025 İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHİ
Pegasus 16-17 Ekim 2024 tarihinde geçerli olacak bir kampanya başlattı. Seçili ülkerde 30 Mart 2025 ile 25 Ekim 2025 arasında alınacak biletler 9 euro artı vergilerle satışa çıktı.
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PEGASUS KAMPANYASI İKİ GÜN SÜRECEK
17 Ekim'de bitecek kampanya 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Kampanyadan bilet alan yolcular bagaj hakkı olarak 'light paket' olarak tanımlanan, yalnızca koltuk altına sığan bir çanta hakkına sahip olacak.
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